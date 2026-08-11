Поточна ціна CryptoTwitter (CT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CT до USD становить $ 0 за CT.

CryptoTwitter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 312, з циркуляційною пропозицією у 365,39T CT. Протягом останніх 24 годин CT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CT змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CryptoTwitter (CT)

Ринкова капіталізація $ 24,31K$ 24,31K $ 24,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,31K$ 24,31K $ 24,31K Циркуляційне постачання 365,39T 365,39T 365,39T Загальна пропозиція 365 386 617 983 886,0 365 386 617 983 886,0 365 386 617 983 886,0

Поточна ринкова капіталізація CryptoTwitter — $ 24,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CT — 365,39T, зі загальною пропозицією 365386617983886.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,31K.