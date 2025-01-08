Ціна Cryptotem (TOTEM)
Поточна ціна Cryptotem (TOTEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOTEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptotem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.63 USD
- зміна ціни Cryptotem протягом дня — -4.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptotem до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptotem до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptotem до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptotem до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.02%
|30 днів
|$ 0
|-6.33%
|60 днів
|$ 0
|-8.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryptotem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-4.02%
-3.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptotem offer a power bank rental service for electronic devices users. When someone rent a battery a transaction takes place in the blockchain, so investors receive their commission based on the percentage of token they hold
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