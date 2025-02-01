Ціна Cryptoshares (SHARES)
Поточна ціна Cryptoshares (SHARES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHARES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptoshares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.21 USD
- зміна ціни Cryptoshares протягом дня — +34.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptoshares до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptoshares до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptoshares до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptoshares до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+34.71%
|30 днів
|$ 0
|+64.48%
|60 днів
|$ 0
|-61.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryptoshares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+34.71%
-47.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHARES is a masternode and PoS coin whose usecase platform will enable the conversion and monetization of blockchain projects into publicly quoted and tradeable equity. Blockchain projects usecases are collaterized and converted to a crypto digital pseudo-stock to be quoted and traded as equity shares on the Cryptoshares platform/network.
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