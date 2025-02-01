Сьогоднішня ціна Cryptorg (CTG)

Поточна ціна Cryptorg (CTG) сьогодні становить 0.057646 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptorg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.97K USD

- зміна ціни Cryptorg протягом дня — +2.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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