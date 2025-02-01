Ціна Cryptorg (CTG)
Поточна ціна Cryptorg (CTG) сьогодні становить 0.057646 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptorg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.97K USD
- зміна ціни Cryptorg протягом дня — +2.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptorg до USD становила $ +0.00164941.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptorg до USD становила $ -0.0137656111.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptorg до USD становила $ -0.0149871760.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptorg до USD становила $ +0.011782896752454305.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00164941
|+2.95%
|30 днів
|$ -0.0137656111
|-23.87%
|60 днів
|$ -0.0149871760
|-25.99%
|90 днів
|$ +0.011782896752454305
|+25.69%
Останній аналіз цін Cryptorg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+2.95%
-13.64%
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