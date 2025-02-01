Ціна CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS)
Поточна ціна CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS) сьогодні становить 13.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IPUNKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoPunks Fraction Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.71 USD
- зміна ціни CryptoPunks Fraction Token протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoPunks Fraction Token до USD становила $ +0.155928.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoPunks Fraction Token до USD становила $ +2.8073124910.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoPunks Fraction Token до USD становила $ -1.6026031330.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoPunks Fraction Token до USD становила $ +6.446967089994415.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.155928
|+1.16%
|30 днів
|$ +2.8073124910
|+20.60%
|60 днів
|$ -1.6026031330
|-11.75%
|90 днів
|$ +6.446967089994415
|+89.75%
Останній аналіз цін CryptoPunks Fraction Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+1.16%
+1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem, Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: CryptoPunks The CryptoPunks are 24x24 pixel art images, generated algorithmically. Most are punky-looking guys and girls, but there are a few rarer types mixed in: Apes, Zombies and even the odd Alien. The Cryptopunks are one of the earliest examples of a "Non-Fungible Token" on Ethereum, and were inspiration for the ERC-721 standard that powers most digital art and collectibles.
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