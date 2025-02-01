Сьогоднішня ціна CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS)

Поточна ціна CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS) сьогодні становить 13.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IPUNKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoPunks Fraction Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.71 USD

- зміна ціни CryptoPunks Fraction Token протягом дня — +1.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін IPUNKS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IPUNKS.