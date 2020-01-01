Токеноміка cryptopunks bot (BOT) Дізнайтеся ключову інформацію про cryptopunks bot (BOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація cryptopunks bot (BOT) $bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working! Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/zAgSwaSC2XjeM545v4YT4ifMpnxkuEE1f8Fq2Ygpump Купити BOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни cryptopunks bot (BOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена cryptopunks bot (BOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,23K $ 5,23K $ 5,23K Загальна пропозиція: $ 998,53M $ 998,53M $ 998,53M Циркуляційна пропозиція: $ 998,53M $ 998,53M $ 998,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,23K $ 5,23K $ 5,23K Історичний максимум: $ 0,00303978 $ 0,00303978 $ 0,00303978 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну cryptopunks bot (BOT)

Токеноміка cryptopunks bot (BOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки cryptopunks bot (BOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOT, досліджуйте ціну токена BOT в реальному часі!

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