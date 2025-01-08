Ціна cryptopunks bot (BOT)
Поточна ціна cryptopunks bot (BOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.45K USD. Ціна BOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cryptopunks bot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.69 USD
- зміна ціни cryptopunks bot протягом дня — -9.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD
Отримуйте оновлення цін BOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cryptopunks bot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cryptopunks bot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cryptopunks bot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cryptopunks bot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.18%
|30 днів
|$ 0
|-46.91%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cryptopunks bot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-9.18%
+2.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOT до AUD
A$--
|1 BOT до GBP
￡--
|1 BOT до EUR
€--
|1 BOT до USD
$--
|1 BOT до MYR
RM--
|1 BOT до TRY
₺--
|1 BOT до JPY
¥--
|1 BOT до RUB
₽--
|1 BOT до INR
₹--
|1 BOT до IDR
Rp--
|1 BOT до PHP
₱--
|1 BOT до EGP
￡E.--
|1 BOT до BRL
R$--
|1 BOT до CAD
C$--
|1 BOT до BDT
৳--
|1 BOT до NGN
₦--
|1 BOT до UAH
₴--
|1 BOT до VES
Bs--
|1 BOT до PKR
Rs--
|1 BOT до KZT
₸--
|1 BOT до THB
฿--
|1 BOT до TWD
NT$--
|1 BOT до CHF
Fr--
|1 BOT до HKD
HK$--
|1 BOT до MAD
.د.م--