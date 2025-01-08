Сьогоднішня ціна cryptopunks bot (BOT)

Поточна ціна cryptopunks bot (BOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.45K USD. Ціна BOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cryptopunks bot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.69 USD

- зміна ціни cryptopunks bot протягом дня — -9.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD

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