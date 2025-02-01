Сьогоднішня ціна Cryptopia ($TOS)

Поточна ціна Cryptopia ($TOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $TOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptopia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.51K USD

- зміна ціни Cryptopia протягом дня — +78.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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