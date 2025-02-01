Ціна Cryptopia ($TOS)
Поточна ціна Cryptopia ($TOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $TOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptopia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.51K USD
- зміна ціни Cryptopia протягом дня — +78.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptopia до USD становила $ +0.0001979.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptopia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptopia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptopia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001979
|+78.52%
|30 днів
|$ 0
|-22.69%
|60 днів
|$ 0
|-21.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryptopia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.29%
+78.52%
+116.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptopia is the first fully decentralized, on-chain game that runs without central game servers. We make onboarding as easy as possible by our integrated multisig wallet, our free-to-play-and-earn model, and our gasless solution on the SKALE chain.
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