Ціна CryptoPerformance Coin (CPC)
Поточна ціна CryptoPerformance Coin (CPC) сьогодні становить 0.109855 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoPerformance Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.77K USD
- зміна ціни CryptoPerformance Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoPerformance Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoPerformance Coin до USD становила $ +0.0083609102.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoPerformance Coin до USD становила $ +0.0015486808.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoPerformance Coin до USD становила $ -0.01215551876823574.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0083609102
|+7.61%
|60 днів
|$ +0.0015486808
|+1.41%
|90 днів
|$ -0.01215551876823574
|-9.96%
Останній аналіз цін CryptoPerformance Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CPCoin (CPC) is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, the proprietary blockchain designed by CryptoPerformance Group. Launched in 2020 the CPCoin has since become an integral part of the crypto market and a key asset to advancing the CryptoPerformance Platform and ecosystem. Every CPCoin acquired allows the owner to have a part of the innovative CryptoPerformance CHAIN and become an integral part of the ever-expanding community. The CPCoin plays a vital part in growing the community and has multiple underlying functions that keep the coin in constant circulation and demand. The CPCoin is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, a secure, fast (1 block = 5000 transactions in under 15seconds) and ultra-low fee blockchain, guaranteeing the safety of the CPCoin and any projects associated. The CPCoin does not rely on third party blockchains and has its own Cx0 Secure Wallet.
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|1 CPC до AUD
A$0.175768
|1 CPC до GBP
￡0.087884
|1 CPC до EUR
€0.1054608
|1 CPC до USD
$0.109855
|1 CPC до MYR
RM0.48885475
|1 CPC до TRY
₺3.9218235
|1 CPC до JPY
¥17.049496
|1 CPC до RUB
₽10.82840735
|1 CPC до INR
₹9.5244285
|1 CPC до IDR
Rp1,800.9013512
|1 CPC до PHP
₱6.4177291
|1 CPC до EGP
￡E.5.5169181
|1 CPC до BRL
R$0.6415532
|1 CPC до CAD
C$0.15928975
|1 CPC до BDT
৳13.39022595
|1 CPC до NGN
₦169.79078945
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