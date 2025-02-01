Сьогоднішня ціна CryptoPerformance Coin (CPC)

Поточна ціна CryptoPerformance Coin (CPC) сьогодні становить 0.109855 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoPerformance Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.77K USD

- зміна ціни CryptoPerformance Coin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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