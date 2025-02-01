Ціна CryptoNeur Network foundation (CNF)
Поточна ціна CryptoNeur Network foundation (CNF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoNeur Network foundation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.31 USD
- зміна ціни CryptoNeur Network foundation протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoNeur Network foundation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoNeur Network foundation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoNeur Network foundation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoNeur Network foundation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.35%
|60 днів
|$ 0
|-2.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CryptoNeur Network foundation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoNeur Network Foundation (or CNF) is a community-driven organization which focuses on developing a safer, smarter, and stronger blockchain ecosystem. Our everyday work includes creating a fusion of innovation and ideas. These solutions are built purely for being the building block of the future of blockchain. The projects we are working on involves developing scalable crypto currency solutions, designing industry-leading enterprise solutions, and promoting awareness of blockchain technology across the globe. The first investment is the CNF tokens, which allows users to swap TRC-20 tokens, is accessible to the world. Other are on their way to touch lives
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