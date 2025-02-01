Сьогоднішня ціна Crypton Ai ($CRYPTON)

Поточна ціна Crypton Ai ($CRYPTON) сьогодні становить 0.158331 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $CRYPTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypton Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.24 USD

- зміна ціни Crypton Ai протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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