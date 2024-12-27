Сьогоднішня ціна Crypton (CRP)

Поточна ціна Crypton (CRP) сьогодні становить 0.329563 USD з ринковою капіталізацією $ 3.61M USD. Ціна CRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.02K USD

- зміна ціни Crypton протягом дня — +0.23%

- циркуляційна пропозиція – 10.97M USD

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