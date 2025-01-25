Сьогоднішня ціна CryptoMines Reborn (CRUX)

Поточна ціна CryptoMines Reborn (CRUX) сьогодні становить 0.108293 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoMines Reborn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12 USD

- зміна ціни CryptoMines Reborn протягом дня — -0.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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