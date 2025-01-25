Ціна CryptoMines Reborn (CRUX)
Поточна ціна CryptoMines Reborn (CRUX) сьогодні становить 0.108293 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoMines Reborn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12 USD
- зміна ціни CryptoMines Reborn протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoMines Reborn до USD становила $ -0.0002327516119095.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoMines Reborn до USD становила $ -0.0027245327.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoMines Reborn до USD становила $ +0.0022764054.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoMines Reborn до USD становила $ +0.01516878587334655.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002327516119095
|-0.21%
|30 днів
|$ -0.0027245327
|-2.51%
|60 днів
|$ +0.0022764054
|+2.10%
|90 днів
|$ +0.01516878587334655
|+16.29%
Останній аналіз цін CryptoMines Reborn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.21%
-6.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoMines Reborn is an NFT game achieved with the effort and attention to detail necessary to provide its users with a long term NFT play-to-earn game, which will allow all players to have a fun and entertaining experience while improving their accounts and collections of hangars, workers, spaceships and fleets, in order to safely traverse our galaxies. The main goal of Reborn is the search for Dark Matter as a utilitarian material of our Metaverse, this will allow explorers to profit as they progress in their explorations, discoveries, and improve their strategies to obtain profits. CryptoMines Reborn aims to retake its claimed position as the best NFT play-to-earn game on the BNB Chain, as well as continue the legacy of 'Legacy' and host all the displaced workers to the SIKX19-02 Galaxy. The game will be released on the BNB Chain and is compatible with web3 wallets such as Metamask, which will be used to pay for transactions and expenses associated with the game. Metamask can be installed as a browser extension, or as an application on mobile devices. The assets are NFTs owned by the players, they are minted with the ERC-721 standard and can be exchanged with other players in our proprietary Marketplace.
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