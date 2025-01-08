Сьогоднішня ціна Cryptomeda (TECH)

Поточна ціна Cryptomeda (TECH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.09K USD. Ціна TECH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptomeda:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41 USD

- зміна ціни Cryptomeda протягом дня — +2.61%

- циркуляційна пропозиція – 435.90M USD

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