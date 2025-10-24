Інформація щодо ціни CryptoLoots (CLOOTS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00211204$ 0,00211204 $ 0,00211204 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,56% Зміна ціни (1 дн.) +34,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +494,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +494,11%

Актуальна ціна CryptoLoots (CLOOTS) становить --. За останні 24 години CLOOTS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLOOTS становить $ 0,00211204, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CLOOTS змінився на +0,56% за останню годину, +34,23% за 24 години та на +494,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CryptoLoots (CLOOTS)

Ринкова капіталізація $ 183,11K$ 183,11K $ 183,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 183,11K$ 183,11K $ 183,11K Циркуляційне постачання 985,22M 985,22M 985,22M Загальна пропозиція 985 219 154,040565 985 219 154,040565 985 219 154,040565

Поточна ринкова капіталізація CryptoLoots — $ 183,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLOOTS — 985,22M, зі загальною пропозицією 985219154.040565. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 183,11K.