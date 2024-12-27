Ціна CryptoFranc (XCHF)
Поточна ціна CryptoFranc (XCHF) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 1.66M USD. Ціна XCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoFranc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.29 USD
- зміна ціни CryptoFranc протягом дня — +3.83%
- циркуляційна пропозиція – 1.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoFranc до USD становила $ +0.0410297.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoFranc до USD становила $ -0.0640377870.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoFranc до USD становила $ -0.0368047140.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoFranc до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0410297
|+3.83%
|30 днів
|$ -0.0640377870
|-5.76%
|60 днів
|$ -0.0368047140
|-3.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CryptoFranc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+3.83%
+6.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoFranc (XCHF) is an ERC-20 stablecoin issued by Swiss Crypto Tokens AG, representing a Swiss Franc denominated bond. All XCHF are fully backed by physical CHF bank notes which are audited by Grant Thornton Bank Audit Ltd on a monthly basis. Currently, 12’030’000 XCHF tokens are in circulation.
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