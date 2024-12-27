Сьогоднішня ціна CryptoFranc (XCHF)

Поточна ціна CryptoFranc (XCHF) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 1.66M USD. Ціна XCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoFranc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.29 USD

- зміна ціни CryptoFranc протягом дня — +3.83%

- циркуляційна пропозиція – 1.50M USD

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