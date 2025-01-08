Ціна Cryptoforce (COF)
Поточна ціна Cryptoforce (COF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptoforce:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.22 USD
- зміна ціни Cryptoforce протягом дня — +0.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін COF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptoforce до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptoforce до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptoforce до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptoforce до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.13%
|30 днів
|$ 0
|-31.37%
|60 днів
|$ 0
|+66.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryptoforce: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.13%
-3.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptoforce: Where competition meets earnings in a visually stunning P2E game. game. The COF chip is the currency of this universe, and you will do almost every transaction with it. $COFchips can be earned from mobs and tasks. Dropped items can be exchanged with NPCs in exchange for $COFchips. Write Your Own Story in the COF Universe Our game provides both PVE and PVP modes. Dive into epic dungeons on your own or with your friends, defeat your enemies and gain rare items. Test your skills against other players in rewarding PVP battles, and gain while doing so!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COF до AUD
A$--
|1 COF до GBP
￡--
|1 COF до EUR
€--
|1 COF до USD
$--
|1 COF до MYR
RM--
|1 COF до TRY
₺--
|1 COF до JPY
¥--
|1 COF до RUB
₽--
|1 COF до INR
₹--
|1 COF до IDR
Rp--
|1 COF до PHP
₱--
|1 COF до EGP
￡E.--
|1 COF до BRL
R$--
|1 COF до CAD
C$--
|1 COF до BDT
৳--
|1 COF до NGN
₦--
|1 COF до UAH
₴--
|1 COF до VES
Bs--
|1 COF до PKR
Rs--
|1 COF до KZT
₸--
|1 COF до THB
฿--
|1 COF до TWD
NT$--
|1 COF до CHF
Fr--
|1 COF до HKD
HK$--
|1 COF до MAD
.د.م--