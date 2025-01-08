Ціна CryptoDeliveryCoin (DCOIN)
Поточна ціна CryptoDeliveryCoin (DCOIN) сьогодні становить 0.00701781 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoDeliveryCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15 USD
- зміна ціни CryptoDeliveryCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoDeliveryCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoDeliveryCoin до USD становила $ -0.0000542006.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoDeliveryCoin до USD становила $ +0.0011227148.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoDeliveryCoin до USD становила $ +0.001256921757466259.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000542006
|-0.77%
|60 днів
|$ +0.0011227148
|+16.00%
|90 днів
|$ +0.001256921757466259
|+21.82%
Останній аналіз цін CryptoDeliveryCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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