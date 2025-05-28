Сьогоднішня ціна Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Поточна ціна Cryptocurrency Coin (CRYPTO) сьогодні становить 0,00385793 USD з ринковою капіталізацією $ 3,86M USD. Ціна CRYPTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptocurrency Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cryptocurrency Coin протягом дня — +3,24%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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