Токеноміка CryptoCart V2 (CCV2) Дізнайтеся ключову інформацію про CryptoCart V2 (CCV2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CryptoCart V2 (CCV2) Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Офіційний вебсайт: https://cryptocart.cc/ Купити CCV2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CryptoCart V2 (CCV2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CryptoCart V2 (CCV2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 753,68K $ 753,68K $ 753,68K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 930,36K $ 930,36K $ 930,36K FDV (повністю розведена вартість): $ 810,10K $ 810,10K $ 810,10K Історичний максимум: $ 27,07 $ 27,07 $ 27,07 Історичний мінімум: $ 0,02534635 $ 0,02534635 $ 0,02534635 Поточна ціна: $ 0,810096 $ 0,810096 $ 0,810096 Дізнайтеся більше про ціну CryptoCart V2 (CCV2)

Токеноміка CryptoCart V2 (CCV2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CryptoCart V2 (CCV2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CCV2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CCV2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CCV2, досліджуйте ціну токена CCV2 в реальному часі!

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