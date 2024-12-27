Ціна CryptoCart V2 (CCV2)
Поточна ціна CryptoCart V2 (CCV2) сьогодні становить 1.73 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна CCV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoCart V2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.03 USD
- зміна ціни CryptoCart V2 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 930.36K USD
Отримуйте оновлення цін CCV2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CCV2.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoCart V2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoCart V2 до USD становила $ -0.0343469010.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoCart V2 до USD становила $ +1.2774086450.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoCart V2 до USD становила $ +0.6928993531442975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0343469010
|-1.98%
|60 днів
|$ +1.2774086450
|+73.84%
|90 днів
|$ +0.6928993531442975
|+66.81%
Останній аналіз цін CryptoCart V2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+19.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CCV2 до AUD
A$2.7853
|1 CCV2 до GBP
￡1.3667
|1 CCV2 до EUR
€1.6435
|1 CCV2 до USD
$1.73
|1 CCV2 до MYR
RM7.7331
|1 CCV2 до TRY
₺60.9652
|1 CCV2 до JPY
¥273.1151
|1 CCV2 до RUB
₽177.9651
|1 CCV2 до INR
₹147.9669
|1 CCV2 до IDR
Rp27,903.2219
|1 CCV2 до PHP
₱100.6514
|1 CCV2 до EGP
￡E.87.9878
|1 CCV2 до BRL
R$10.6914
|1 CCV2 до CAD
C$2.4912
|1 CCV2 до BDT
৳206.389
|1 CCV2 до NGN
₦2,678.0054
|1 CCV2 до UAH
₴72.4178
|1 CCV2 до VES
Bs88.23
|1 CCV2 до PKR
Rs480.8189
|1 CCV2 до KZT
₸894.9809
|1 CCV2 до THB
฿59.0103
|1 CCV2 до TWD
NT$56.8305
|1 CCV2 до CHF
Fr1.5397
|1 CCV2 до HKD
HK$13.4248
|1 CCV2 до MAD
.د.م17.4038