Сьогоднішня ціна CryptoCart V2 (CCV2)

Поточна ціна CryptoCart V2 (CCV2) сьогодні становить 1.73 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна CCV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoCart V2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.03 USD

- зміна ціни CryptoCart V2 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 930.36K USD

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