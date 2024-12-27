Ціна CryptoBoomCoin Official (CBC)
Поточна ціна CryptoBoomCoin Official (CBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна CBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoBoomCoin Official:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD
- зміна ціни CryptoBoomCoin Official протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 8.89B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoBoomCoin Official до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoBoomCoin Official до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoBoomCoin Official до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoBoomCoin Official до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.14%
|30 днів
|$ 0
|-34.29%
|60 днів
|$ 0
|-69.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CryptoBoomCoin Official: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-0.14%
-16.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Once upon a time, in the digital universe, CryptoBoom Coin was born in CBCBusinessClub, starting as a tiny "spermatoboom." This metaphor shows how a small investment, properly managed, can become monumental. Financial education ignites investment potential, while strategic portfolio management transforms humble beginnings into greatness. By version 22, CryptoBoom evolved into a powerful atomic bomb of wealth, demonstrating that nothing is impossible with the right knowledge and strategy. The story of CryptoBoom Coin reminds us that financial education and portfolio management can turn any investment into a blast of success. Strategic Partnerships CRYPTOBOOM has forged strategic partnerships with leading players in the cryptocurrency industry, as well as with key influencers and platforms in the meme community.
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