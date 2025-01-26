Сьогоднішня ціна CryptoAI (CAI)

Поточна ціна CryptoAI (CAI) сьогодні становить 0.00055077 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 591.13 USD

- зміна ціни CryptoAI протягом дня — +13.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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