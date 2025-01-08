Сьогоднішня ціна Crypto Whale (WHALE)

Поточна ціна Crypto Whale (WHALE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 209.91K USD. Ціна WHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Whale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD

- зміна ціни Crypto Whale протягом дня — -6.59%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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