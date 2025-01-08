Ціна Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG)
Поточна ціна Crypto Village Accelerator CVAG (CVAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Village Accelerator CVAG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD
- зміна ціни Crypto Village Accelerator CVAG протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Village Accelerator CVAG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Village Accelerator CVAG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Village Accelerator CVAG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Village Accelerator CVAG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.18%
|60 днів
|$ 0
|-50.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Village Accelerator CVAG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto Village Accelerator is the first global accelerator of blockchain projects created for providing investors with a system of protection and financial growth and for providing the best projects with a prime channel aimed at raising capital and quickly reaching the target market. Crypto Village Accelerator (CVA) token is a digital asset created by the company that manages www.cryptovillageaccelerator.com Owners can earn 6% to 10% per month thanks to our special staking or can use it in the CRYPTO VILLAGE ACCELERATOR ecosystem
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