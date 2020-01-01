Токеноміка Crypto Unicorns (CU) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto Unicorns (CU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto Unicorns (CU) Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.

Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!

Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.

Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.

Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).

Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!

Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.

Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.

Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.

Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. Офіційний вебсайт: https://laguna.games/ Whitepaper: https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 Купити CU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto Unicorns (CU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto Unicorns (CU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 102,07K $ 102,07K $ 102,07K Загальна пропозиція: $ 92,83M $ 92,83M $ 92,83M Циркуляційна пропозиція: $ 47,31M $ 47,31M $ 47,31M FDV (повністю розведена вартість): $ 200,28K $ 200,28K $ 200,28K Історичний максимум: $ 0,393779 $ 0,393779 $ 0,393779 Історичний мінімум: $ 0,00142871 $ 0,00142871 $ 0,00142871 Поточна ціна: $ 0,00215752 $ 0,00215752 $ 0,00215752 Дізнайтеся більше про ціну Crypto Unicorns (CU)

Токеноміка Crypto Unicorns (CU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto Unicorns (CU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CU, досліджуйте ціну токена CU в реальному часі!

Прогноз ціни CU Хочете знати, куди рухається CU? Наша сторінка прогнозу ціни CU поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CU зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!