Сьогоднішня ціна Crypto Unicorns (CU)

Поточна ціна Crypto Unicorns (CU) сьогодні становить 0.00471549 USD з ринковою капіталізацією $ 223.31K USD. Ціна CU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Unicorns:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.98 USD

- зміна ціни Crypto Unicorns протягом дня — +2.74%

- циркуляційна пропозиція – 47.31M USD

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