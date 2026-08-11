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Поточна ціна Crypto Trading Fund сьогодні становить 0,02360418 USD. Ринкова капіталізація CTF становить 5 615 802 USD. Відстежуйте оновлення цін CTF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Crypto Trading Fund сьогодні становить 0,02360418 USD. Ринкова капіталізація CTF становить 5 615 802 USD. Відстежуйте оновлення цін CTF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Crypto Trading Fund (CTF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CTF до USD:

$0,02360431
$0,02360431$0,02360431
+183,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Crypto Trading Fund (CTF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:01:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Crypto Trading Fund

Поточна ціна Crypto Trading Fund (CTF) сьогодні становить $ 0,02360418, зі зміною 229,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CTF до USD становить $ 0,02360418 за CTF.

Crypto Trading Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 615 802, з циркуляційною пропозицією у 237,92M CTF. Протягом останніх 24 годин CTF торгувався між $ 0,00713262 (мінімум) та $ 0,02451137 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,33, тоді як історичний мінімум — $ 0,00713262.

У короткостроковій динаміці CTF змінився на -- за останню годину та на +195,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 492,39.

Ринкова інформація щодо Crypto Trading Fund (CTF)

$ 5,62M
$ 5,62M$ 5,62M

$ 492,39
$ 492,39$ 492,39

$ 5,62M
$ 5,62M$ 5,62M

237,92M
237,92M 237,92M

237 915 571,72913718
237 915 571,72913718 237 915 571,72913718

Поточна ринкова капіталізація Crypto Trading Fund — $ 5,62M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 492,39. Циркуляційна пропозиція CTF — 237,92M, зі загальною пропозицією 237915571.72913718. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,62M.

Історія ціни Crypto Trading Fund у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00713262
$ 0,00713262$ 0,00713262
Мін. за 24 год
$ 0,02451137
$ 0,02451137$ 0,02451137
Макс. за 24 год

$ 0,00713262
$ 0,00713262$ 0,00713262

$ 0,02451137
$ 0,02451137$ 0,02451137

$ 2,33
$ 2,33$ 2,33

$ 0,00713262
$ 0,00713262$ 0,00713262

--

+229,06%

+195,25%

+195,25%

Історія ціни Crypto Trading Fund (CTF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Trading Fund до USD становила $ +0,0164309.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Trading Fund до USD становила $ +0,0361814548.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Trading Fund до USD становила $ -0,0076827640.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Trading Fund до USD становила $ -0,000000001460209317.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0164309+229,06%
30 днів$ +0,0361814548+153,28%
60 днів$ -0,0076827640-32,54%
90 днів$ -0,000000001460209317-0,00%

Прогноз ціни Crypto Trading Fund

Прогноз ціни Crypto Trading Fund (CTF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CTF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Crypto Trading Fund (CTF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Crypto Trading Fund потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Crypto Trading Fund у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CTF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Crypto Trading Fund.

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Ресурс Crypto Trading Fund (CTF)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Polygon EcosystemXRP Ledger Ecosystem

Про Crypto Trading Fund

Яка зараз ціна Crypto Trading Fund?

Crypto Trading Fund (CTF) торгують за ₴1.0402184154825969120000, що відображає зміну ціни на рівні 229.05% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Crypto Trading Fund у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Polygon Ecosystem,XRP Ledger Ecosystem, CTF часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують CTF сьогодні?

За останні 24 години CTF зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Crypto Trading Fund?

Сьогодні в обігу знаходиться 237915571.72913718 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг CTF?

Наразі Crypto Trading Fund займає ринковий рейтинг №1498 з ринковою капіталізацією ₴247484159.92862275680000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Crypto Trading Fund за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 229.05% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Crypto Trading Fund порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Polygon Ecosystem,XRP Ledger Ecosystem CTF демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Crypto Trading Fund

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:01:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Crypto Trading Fund (CTF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-12,38%

ZKcandy

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+87,46%

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,52895
$0,52895$0,52895

+957,90%

BluWhale AI

BluWhale AI

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TradingRazor

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$0,00855$0,00855

+42,73%

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$3,3765
$3,3765$3,3765

+87,46%

Isekai Blade

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ISEK

$0,002142
$0,002142$0,002142

+20,47%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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