Токеноміка Crypto Strategic Reserve (CSR) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto Strategic Reserve (CSR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto Strategic Reserve (CSR) The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" Офіційний вебсайт: https://cryptostrategicreservesolana.com Купити CSR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto Strategic Reserve (CSR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto Strategic Reserve (CSR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 827.32K $ 827.32K $ 827.32K Загальна пропозиція: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M Циркуляційна пропозиція: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M FDV (повністю розведена вартість): $ 827.32K $ 827.32K $ 827.32K Історичний максимум: $ 0.00111232 $ 0.00111232 $ 0.00111232 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00082896 $ 0.00082896 $ 0.00082896 Дізнайтеся більше про ціну Crypto Strategic Reserve (CSR)

Токеноміка Crypto Strategic Reserve (CSR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto Strategic Reserve (CSR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CSR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CSR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CSR, досліджуйте ціну токена CSR в реальному часі!

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