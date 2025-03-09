Ціна Crypto Strategic Reserve (CSR)
Поточна ціна Crypto Strategic Reserve (CSR) сьогодні становить 0.00003438 USD з ринковою капіталізацією $ 34.12K USD. Ціна CSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Strategic Reserve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.39K USD
- зміна ціни Crypto Strategic Reserve протягом дня — -72.63%
- циркуляційна пропозиція – 999.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Strategic Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Strategic Reserve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Strategic Reserve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Strategic Reserve до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-72.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Strategic Reserve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.73%
-72.63%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!"
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