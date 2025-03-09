Сьогоднішня ціна Crypto Strategic Reserve (CSR)

Поточна ціна Crypto Strategic Reserve (CSR) сьогодні становить 0.00003438 USD з ринковою капіталізацією $ 34.12K USD. Ціна CSR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Strategic Reserve:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.39K USD

- зміна ціни Crypto Strategic Reserve протягом дня — -72.63%

- циркуляційна пропозиція – 999.15M USD

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