Токеноміка Crypto SDG (SDG) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto SDG (SDG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto SDG (SDG) What is the project about? The Sustainable Development Goals (SDG) is a platform that enables buying and selling shares with a focus on achieving sustainable development goals. The project aims to support comprehensive technological, environmental, social, and economic measures that lead to the achievement of these goals. What makes your project unique? SDG is unique in its approach to combining sustainable development with a platform for buying and selling shares. The project is committed to promoting the Sustainable Development Goals set by the United Nations and contributing to their achievement. History of your project The project was created to attract people to support many different social projects all around the world. What’s next for your project? We aims to attract attention of people to global social projects What can your token be used for? SDG token can be used to support most popular projects. Офіційний вебсайт: https://cryptosdg.com/ Whitepaper: http://cryptosdg.com/wp-content/uploads/2023/03/SDG-WhitePaper_opt.pdf Купити SDG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto SDG (SDG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto SDG (SDG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 4,04T $ 4,04T $ 4,04T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,95B $ 2,95B $ 2,95B Історичний максимум: $ 0,03169317 $ 0,03169317 $ 0,03169317 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00073043 $ 0,00073043 $ 0,00073043 Дізнайтеся більше про ціну Crypto SDG (SDG)

Токеноміка Crypto SDG (SDG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto SDG (SDG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SDG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SDG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SDG, досліджуйте ціну токена SDG в реальному часі!

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