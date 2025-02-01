Сьогоднішня ціна Crypto SDG (SDG)

Поточна ціна Crypto SDG (SDG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto SDG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.48K USD

- зміна ціни Crypto SDG протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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