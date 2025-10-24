Актуальна ціна Crypto Rug Muncher сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Crypto Rug Muncher сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRM на MEXC вже зараз.

Докладніше про CRM

Інформація про ціну CRM

Офіційний вебсайт CRM

Токеноміка CRM

Прогноз ціни CRM

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Crypto Rug Muncher

Ціна Crypto Rug Muncher (CRM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CRM до USD:

$0,00027214
$0,00027214$0,00027214
-20,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Crypto Rug Muncher (CRM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:45:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Crypto Rug Muncher (CRM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,95%

-20,66%

+0,19%

+0,19%

Актуальна ціна Crypto Rug Muncher (CRM) становить --. За останні 24 години CRM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRM змінився на +0,95% за останню годину, -20,66% за 24 години та на +0,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crypto Rug Muncher (CRM)

$ 272,11K
$ 272,11K$ 272,11K

--
----

$ 272,11K
$ 272,11K$ 272,11K

999,92M
999,92M 999,92M

999 917 635,6564984
999 917 635,6564984 999 917 635,6564984

Поточна ринкова капіталізація Crypto Rug Muncher — $ 272,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRM — 999,92M, зі загальною пропозицією 999917635.6564984. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 272,11K.

Історія ціни Crypto Rug Muncher (CRM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Rug Muncher до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Rug Muncher до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Rug Muncher до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Rug Muncher до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-20,66%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Crypto Rug Muncher (CRM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Crypto Rug Muncher (USD)

Скільки коштуватиме Crypto Rug Muncher (CRM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Crypto Rug Muncher (CRM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Crypto Rug Muncher.

Перегляньте прогноз ціни Crypto Rug Muncher вже зараз!

CRM до місцевих валют

Токеноміка Crypto Rug Muncher (CRM)

Розуміння токеноміки Crypto Rug Muncher (CRM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Crypto Rug Muncher (CRM)

Скільки сьогодні коштує Crypto Rug Muncher (CRM)?
Актуальна ціна CRM у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRM до USD?
Поточна ціна CRM до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Crypto Rug Muncher?
Ринкова капіталізація CRM — $ 272,11K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRM?
Циркуляційна пропозиція CRM — 999,92M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRM?
CRM досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRM?
Історична мінімальна ціна CRM становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CRM?
Актуальний обсяг торгівлі CRM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CRM цього року?
CRM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:45:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Crypto Rug Muncher (CRM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.