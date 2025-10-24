Інформація щодо ціни Crypto Rug Muncher (CRM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,95% Зміна ціни (1 дн.) -20,66% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,19%

Актуальна ціна Crypto Rug Muncher (CRM) становить --. За останні 24 години CRM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRM змінився на +0,95% за останню годину, -20,66% за 24 години та на +0,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crypto Rug Muncher (CRM)

Ринкова капіталізація $ 272,11K$ 272,11K $ 272,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 272,11K$ 272,11K $ 272,11K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 917 635,6564984 999 917 635,6564984 999 917 635,6564984

Поточна ринкова капіталізація Crypto Rug Muncher — $ 272,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRM — 999,92M, зі загальною пропозицією 999917635.6564984. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 272,11K.