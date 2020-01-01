Токеноміка Crypto Royale (ROY) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto Royale (ROY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto Royale (ROY) Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set. Офіційний вебсайт: https://cryptoroyale.one Купити ROY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto Royale (ROY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto Royale (ROY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 62,64K $ 62,64K $ 62,64K Загальна пропозиція: $ 170,00M $ 170,00M $ 170,00M Циркуляційна пропозиція: $ 120,78M $ 120,78M $ 120,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 88,16K $ 88,16K $ 88,16K Історичний максимум: $ 0,215587 $ 0,215587 $ 0,215587 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00052079 $ 0,00052079 $ 0,00052079 Дізнайтеся більше про ціну Crypto Royale (ROY)

Токеноміка Crypto Royale (ROY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto Royale (ROY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROY, досліджуйте ціну токена ROY в реальному часі!

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