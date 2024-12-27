Ціна Crypto Royale (ROY)
Поточна ціна Crypto Royale (ROY) сьогодні становить 0.00279917 USD з ринковою капіталізацією $ 335.27K USD. Ціна ROY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Royale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.40 USD
- зміна ціни Crypto Royale протягом дня — +3.27%
- циркуляційна пропозиція – 119.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Royale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Royale до USD становила $ +0.0001025425.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Royale до USD становила $ +0.0028917371.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Royale до USD становила $ +0.001006830507568064.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.27%
|30 днів
|$ +0.0001025425
|+3.66%
|60 днів
|$ +0.0028917371
|+103.31%
|90 днів
|$ +0.001006830507568064
|+56.17%
Останній аналіз цін Crypto Royale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.28%
+3.27%
+13.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.
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