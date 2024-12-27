Сьогоднішня ціна Crypto Royale (ROY)

Поточна ціна Crypto Royale (ROY) сьогодні становить 0.00279917 USD з ринковою капіталізацією $ 335.27K USD. Ціна ROY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Royale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.40 USD

- зміна ціни Crypto Royale протягом дня — +3.27%

- циркуляційна пропозиція – 119.78M USD

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