Ціна Crypto Real Estate (CRE)
Поточна ціна Crypto Real Estate (CRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Real Estate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72 USD
- зміна ціни Crypto Real Estate протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CRE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Real Estate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Real Estate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Real Estate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Real Estate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.10%
|60 днів
|$ 0
|-22.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Real Estate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Crypto Real Estate is a company bridging the gap between the real estate industry and cryptocurrencies through our mobile app and real world business ventures including a crypto hotel and cafes. What makes your project unique? It will be the first platform that supports trading real estate and offering services with payment in cryptocurrencies without the need for a third party (broker), and connecting people in the real estate industry looking for jobs or companies looking for employees. History of your project. The company behind the project, Crypto Real Estate, has been registered in Dubai in 2022. The CRE token is scheduled to launch in April 2023 on Binance Smart Chain. What’s next for your project? We aim to become one of the fastest growing cryptocurrency projects in the world. One of the ways we aim to achieve that is to have innovative utilities and completely secure products, from smart contracts to apps. Before the token launches, we'll be fully incorporated, doxxed, audited by at least two auditing companies, and have our first utility (real estate mobile app) live. After the launch we will begin expanding to our other goals - building the first ever crypto hotel in the world and then branching out. What can your token be used for? The token will be used for every product or service we offer - payments in our mobile app (discounts applied if paying with CRE), discounts and offers in our crypto hotels, as well as all the other products and services we will offer in the future (cafes, real estate property...)
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRE до AUD
A$--
|1 CRE до GBP
￡--
|1 CRE до EUR
€--
|1 CRE до USD
$--
|1 CRE до MYR
RM--
|1 CRE до TRY
₺--
|1 CRE до JPY
¥--
|1 CRE до RUB
₽--
|1 CRE до INR
₹--
|1 CRE до IDR
Rp--
|1 CRE до PHP
₱--
|1 CRE до EGP
￡E.--
|1 CRE до BRL
R$--
|1 CRE до CAD
C$--
|1 CRE до BDT
৳--
|1 CRE до NGN
₦--
|1 CRE до UAH
₴--
|1 CRE до VES
Bs--
|1 CRE до PKR
Rs--
|1 CRE до KZT
₸--
|1 CRE до THB
฿--
|1 CRE до TWD
NT$--
|1 CRE до CHF
Fr--
|1 CRE до HKD
HK$--
|1 CRE до MAD
.د.م--