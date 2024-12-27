Сьогоднішня ціна Crypto Raiders (RAIDER)

Поточна ціна Crypto Raiders (RAIDER) сьогодні становить 0.00758696 USD з ринковою капіталізацією $ 233.98K USD. Ціна RAIDER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Raiders:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 800.82 USD

- зміна ціни Crypto Raiders протягом дня — +2.17%

- циркуляційна пропозиція – 30.87M USD

Отримуйте оновлення цін RAIDER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RAIDER.