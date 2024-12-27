Ціна Crypto Raiders (RAIDER)
Поточна ціна Crypto Raiders (RAIDER) сьогодні становить 0.00758696 USD з ринковою капіталізацією $ 233.98K USD. Ціна RAIDER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Raiders:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 800.82 USD
- зміна ціни Crypto Raiders протягом дня — +2.17%
- циркуляційна пропозиція – 30.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Raiders до USD становила $ +0.00016107.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Raiders до USD становила $ -0.0007844150.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Raiders до USD становила $ +0.0020814619.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Raiders до USD становила $ +0.000573311838495515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016107
|+2.17%
|30 днів
|$ -0.0007844150
|-10.33%
|60 днів
|$ +0.0020814619
|+27.43%
|90 днів
|$ +0.000573311838495515
|+8.17%
Останній аналіз цін Crypto Raiders: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.76%
+2.17%
+7.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RAIDER is the governance and value token for the Crypto Raiders P2E game on Polygon.
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