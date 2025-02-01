Ціна Crypto Perx (CPRX)
Поточна ціна Crypto Perx (CPRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Perx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.49 USD
- зміна ціни Crypto Perx протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Perx до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Perx до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Perx до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Perx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.22%
|60 днів
|$ 0
|-39.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Perx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-0.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Crypto Banking Alliance based in Zug, Switzerland is the issuer of the Crypto Perx (CPRX) token. The 1st universal independent crypto rewards token.
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