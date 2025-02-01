Сьогоднішня ціна Crypto Perx (CPRX)

Поточна ціна Crypto Perx (CPRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Perx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.49 USD

- зміна ціни Crypto Perx протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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