Сьогоднішня ціна Crypto Paradise

Поточна ціна Crypto Paradise (SEAL) сьогодні становить $ 0,00153111, зі зміною 14,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEAL до USD становить $ 0,00153111 за SEAL.

Crypto Paradise наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 153 110, з циркуляційною пропозицією у 100,00M SEAL. Протягом останніх 24 годин SEAL торгувався між $ 0,00143003 (мінімум) та $ 0,00185802 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00254273, тоді як історичний мінімум — $ 0,00143003.

У короткостроковій динаміці SEAL змінився на +0,08% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,56K.

Ринкова інформація щодо Crypto Paradise (SEAL)

Ринкова капіталізація $ 153,11K$ 153,11K $ 153,11K Обсяг (за 24 год) $ 5,56K$ 5,56K $ 5,56K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153,11K$ 153,11K $ 153,11K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crypto Paradise — $ 153,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,56K. Циркуляційна пропозиція SEAL — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,11K.