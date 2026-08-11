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Поточна ціна Crypto Paradise сьогодні становить 0,00153111 USD. Ринкова капіталізація SEAL становить 153 110 USD. Відстежуйте оновлення цін SEAL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Crypto Paradise сьогодні становить 0,00153111 USD. Ринкова капіталізація SEAL становить 153 110 USD. Відстежуйте оновлення цін SEAL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Crypto Paradise (SEAL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SEAL до USD:

$0,00152965
$0,00152965$0,00152965
-0,14%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Crypto Paradise (SEAL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:39:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Crypto Paradise

Поточна ціна Crypto Paradise (SEAL) сьогодні становить $ 0,00153111, зі зміною 14,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEAL до USD становить $ 0,00153111 за SEAL.

Crypto Paradise наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 153 110, з циркуляційною пропозицією у 100,00M SEAL. Протягом останніх 24 годин SEAL торгувався між $ 0,00143003 (мінімум) та $ 0,00185802 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00254273, тоді як історичний мінімум — $ 0,00143003.

У короткостроковій динаміці SEAL змінився на +0,08% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,56K.

Ринкова інформація щодо Crypto Paradise (SEAL)

$ 153,11K
$ 153,11K$ 153,11K

$ 5,56K
$ 5,56K$ 5,56K

$ 153,11K
$ 153,11K$ 153,11K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crypto Paradise — $ 153,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,56K. Циркуляційна пропозиція SEAL — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,11K.

Історія ціни Crypto Paradise у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00143003
$ 0,00143003$ 0,00143003
Мін. за 24 год
$ 0,00185802
$ 0,00185802$ 0,00185802
Макс. за 24 год

$ 0,00143003
$ 0,00143003$ 0,00143003

$ 0,00185802
$ 0,00185802$ 0,00185802

$ 0,00254273
$ 0,00254273$ 0,00254273

$ 0,00143003
$ 0,00143003$ 0,00143003

+0,08%

-14,90%

--

--

Історія ціни Crypto Paradise (SEAL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Paradise до USD становила $ -0,00026824215704654.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Paradise до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Paradise до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Paradise до USD становила $ +0,000000180873158898.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00026824215704654-14,90%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ +0,000000180873158898+0,00%

Прогноз ціни Crypto Paradise

Прогноз ціни Crypto Paradise (SEAL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SEAL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Crypto Paradise (SEAL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Crypto Paradise потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Crypto Paradise у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SEAL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Crypto Paradise.

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Ресурс Crypto Paradise (SEAL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

Про Crypto Paradise

Яка зараз ціна Crypto Paradise?

Crypto Paradise торгують за ₴0.0674944535103560736000, зміна ціни за останні 24 години становить -14.90%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Crypto Paradise становить ₴0.1120887276383719648000, тоді як ATL — ₴0.0630386408249012128000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка SEAL сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴6749401.26899479360000, що розміщує актив на #5116 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Crypto Paradise?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до SEAL.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 100000000.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Crypto Paradise?

Crypto Paradise належить до класифікації Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію SEAL?

Робота в мережі -- дозволяє SEAL використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Crypto Paradise

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:39:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Crypto Paradise (SEAL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00820
$0,00820$0,00820

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CYS

$1,4395
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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