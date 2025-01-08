Сьогоднішня ціна Crypto Pal (PAL)

Поточна ціна Crypto Pal (PAL) сьогодні становить 0.0058747 USD з ринковою капіталізацією $ 41.12K USD. Ціна PAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Pal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.62 USD

- зміна ціни Crypto Pal протягом дня — -5.21%

- циркуляційна пропозиція – 7.00M USD

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