Ціна Crypto Pal (PAL)
Поточна ціна Crypto Pal (PAL) сьогодні становить 0.0058747 USD з ринковою капіталізацією $ 41.12K USD. Ціна PAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Pal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.62 USD
- зміна ціни Crypto Pal протягом дня — -5.21%
- циркуляційна пропозиція – 7.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Pal до USD становила $ -0.000323382982911519.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Pal до USD становила $ -0.0009803141.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Pal до USD становила $ +0.0003269012.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Pal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000323382982911519
|-5.21%
|30 днів
|$ -0.0009803141
|-16.68%
|60 днів
|$ +0.0003269012
|+5.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Pal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.21%
+3.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pal is the most famous dog in the world, with the most memeable name! We are the Pal to crypto. Everyone needs a Pal. [ THE MOST FAMOUS DOG ] Pal is arguably the single most famous dog in history. Pal has flown under the radar and has never been used before in crypto and is the most memeable name of all dog coins. Thus, we aim to be the greatest Pal another token can have, and by such attempt to be the most deflationary dog coin around. [ Pal And History ] Pal, the original Lassie, charmed audiences with his intelligence and loyalty. Star of books, films, and TV, Pal became a symbol of bravery and friendship. As Lassie, Pal's legacy endures, capturing hearts everywhere and reminding us of the timeless bond between humans and their canine companions. Join us in celebrating Pal, the most iconic dog in history!
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