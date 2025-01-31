Ціна Crypto Network (CNW)
Поточна ціна Crypto Network (CNW) сьогодні становить 4.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.61K USD
- зміна ціни Crypto Network протягом дня — +17.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Network до USD становила $ +0.717468.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Network до USD становила $ +1.4743690240.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Network до USD становила $ +0.4863339680.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Network до USD становила $ +2.0413762696414485.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.717468
|+17.25%
|30 днів
|$ +1.4743690240
|+30.21%
|60 днів
|$ +0.4863339680
|+9.97%
|90 днів
|$ +2.0413762696414485
|+71.91%
Останній аналіз цін Crypto Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+17.25%
+60.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockchain technology and digital financial products have become the cornerstones of the digital economy. Crypton Network operates as an agency that provides innovative and results-oriented marketing solutions in this dynamic sector. The CNW token is designed as an element of the Crypto Network ecosystem. It was created to incentivize its community and provide value to its customers.
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