Сьогоднішня ціна Crypto Network (CNW)

Поточна ціна Crypto Network (CNW) сьогодні становить 4.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.61K USD

- зміна ціни Crypto Network протягом дня — +17.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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