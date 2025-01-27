Ціна Crypto Lemon (LEMN)
Поточна ціна Crypto Lemon (LEMN) сьогодні становить 0.00020027 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEMN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Lemon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.36K USD
- зміна ціни Crypto Lemon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Lemon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Lemon до USD становила $ -0.0000900649.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Lemon до USD становила $ -0.0000999976.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Lemon до USD становила $ -0.0003994565739909332.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000900649
|-44.97%
|60 днів
|$ -0.0000999976
|-49.93%
|90 днів
|$ -0.0003994565739909332
|-66.60%
Останній аналіз цін Crypto Lemon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-9.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LEMN is a token issued by Cryptolemon, an affiliate of Kyung Nam Pharm. CO., Ltd. and its consumers can readily get the token as a reward by purchasing the products according to its own NFT grade. $LEMN has an innovative and user-friendly distribution B2E (Buy to Earn) platform based on blockchain.
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