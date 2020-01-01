Токеноміка Crypto KIT (KIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto KIT (KIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto KIT (KIT) CryptoKIT is a fair launch meme token. It was initially created by a CIS influencer as a fun experiment for his audience to trade among themselves. However, the project quickly gained traction, far exceeding initial expectations. The token's market capitalization reached up to $10 million, and the number of holders almost hit 3,000. In the future we plan to add AI integration, develop crypto training for beginners, and build a large and strong community. Офіційний вебсайт: https://cryptokit.club/ Купити KIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto KIT (KIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto KIT (KIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,81K $ 18,81K $ 18,81K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 18,81K $ 18,81K $ 18,81K Історичний максимум: $ 0,00521425 $ 0,00521425 $ 0,00521425 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Crypto KIT (KIT)

Токеноміка Crypto KIT (KIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto KIT (KIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIT, досліджуйте ціну токена KIT в реальному часі!

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