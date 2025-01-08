Сьогоднішня ціна Crypto KIT (KIT)

Поточна ціна Crypto KIT (KIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.85K USD. Ціна KIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto KIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.23 USD

- зміна ціни Crypto KIT протягом дня — +0.46%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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