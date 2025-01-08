Ціна Crypto KIT (KIT)
Поточна ціна Crypto KIT (KIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.85K USD. Ціна KIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto KIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.23 USD
- зміна ціни Crypto KIT протягом дня — +0.46%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto KIT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto KIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto KIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto KIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.46%
|30 днів
|$ 0
|-15.45%
|60 днів
|$ 0
|+50.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto KIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.46%
+108.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoKIT is a fair launch meme token. It was initially created by a CIS influencer as a fun experiment for his audience to trade among themselves. However, the project quickly gained traction, far exceeding initial expectations. The token's market capitalization reached up to $10 million, and the number of holders almost hit 3,000. In the future we plan to add AI integration, develop crypto training for beginners, and build a large and strong community.
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