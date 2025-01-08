Ціна Crypto Island (CISLA)
Поточна ціна Crypto Island (CISLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CISLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Island:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18 USD
- зміна ціни Crypto Island протягом дня — -15.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Island до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Island до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Island до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Island до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.44%
|30 днів
|$ 0
|-51.96%
|60 днів
|$ 0
|-51.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Island: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-15.44%
-22.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto Island is a community driven token set to buy a private island which will be co-owned by its holders. It is set to tighten the gap between the digital and physical world with the island as its hub and getaway resort. CISLA will be your pass to the island and also the native and only payment method on the island as well as purchases on the website and community app.
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