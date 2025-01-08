Ціна Crypto is Fun (CIF)
Поточна ціна Crypto is Fun (CIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto is Fun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.57 USD
- зміна ціни Crypto is Fun протягом дня — -12.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto is Fun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto is Fun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto is Fun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto is Fun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.09%
|30 днів
|$ 0
|-42.29%
|60 днів
|$ 0
|-52.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto is Fun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-12.09%
-9.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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