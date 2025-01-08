Сьогоднішня ціна Crypto is Fun (CIF)

Поточна ціна Crypto is Fun (CIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto is Fun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.57 USD

- зміна ціни Crypto is Fun протягом дня — -12.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CIF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CIF.