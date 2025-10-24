Актуальна ціна crypto is a joke сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JOKECOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JOKECOIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна crypto is a joke сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JOKECOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JOKECOIN на MEXC вже зараз.

Докладніше про JOKECOIN

Інформація про ціну JOKECOIN

Офіційний вебсайт JOKECOIN

Токеноміка JOKECOIN

Прогноз ціни JOKECOIN

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип crypto is a joke

Ціна crypto is a joke (JOKECOIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JOKECOIN до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни crypto is a joke (JOKECOIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:05:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0,93%

+0,93%

Актуальна ціна crypto is a joke (JOKECOIN) становить --. За останні 24 години JOKECOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOKECOIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JOKECOIN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо crypto is a joke (JOKECOIN)

$ 9,40K
$ 9,40K$ 9,40K

--
----

$ 9,40K
$ 9,40K$ 9,40K

999,26M
999,26M 999,26M

999 262 994,809596
999 262 994,809596 999 262 994,809596

Поточна ринкова капіталізація crypto is a joke — $ 9,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JOKECOIN — 999,26M, зі загальною пропозицією 999262994.809596. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,40K.

Історія ціни crypto is a joke (JOKECOIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни crypto is a joke до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни crypto is a joke до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни crypto is a joke до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни crypto is a joke до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-52,22%
60 днів$ 0-79,48%
90 днів$ 0--

Що таке crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс crypto is a joke (JOKECOIN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни crypto is a joke (USD)

Скільки коштуватиме crypto is a joke (JOKECOIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів crypto is a joke (JOKECOIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо crypto is a joke.

Перегляньте прогноз ціни crypto is a joke вже зараз!

JOKECOIN до місцевих валют

Токеноміка crypto is a joke (JOKECOIN)

Розуміння токеноміки crypto is a joke (JOKECOIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JOKECOIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про crypto is a joke (JOKECOIN)

Скільки сьогодні коштує crypto is a joke (JOKECOIN)?
Актуальна ціна JOKECOIN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JOKECOIN до USD?
Поточна ціна JOKECOIN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація crypto is a joke?
Ринкова капіталізація JOKECOIN — $ 9,40K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JOKECOIN?
Циркуляційна пропозиція JOKECOIN — 999,26M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JOKECOIN?
JOKECOIN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JOKECOIN?
Історична мінімальна ціна JOKECOIN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі JOKECOIN?
Актуальний обсяг торгівлі JOKECOIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JOKECOIN цього року?
JOKECOIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JOKECOIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:05:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для crypto is a joke (JOKECOIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 881,10
$110 881,10$110 881,10

+0,88%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 935,58
$3 935,58$3 935,58

+1,51%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16837
$0,16837$0,16837

+9,85%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,84
$191,84$191,84

+0,42%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,4100
$20,4100$20,4100

+32,36%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 935,58
$3 935,58$3 935,58

+1,51%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 881,10
$110 881,10$110 881,10

+0,88%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,84
$191,84$191,84

+0,42%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4356
$2,4356$2,4356

+1,10%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 122,13
$1 122,13$1 122,13

-0,68%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6511
$0,6511$0,6511

+551,10%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000680
$0,00000680$0,00000680

+282,02%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$55,29
$55,29$55,29

+124,39%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01943
$0,01943$0,01943

+94,30%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5735
$0,5735$0,5735

+91,16%