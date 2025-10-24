Інформація щодо ціни crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,93%

Актуальна ціна crypto is a joke (JOKECOIN) становить --. За останні 24 години JOKECOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOKECOIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JOKECOIN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо crypto is a joke (JOKECOIN)

Ринкова капіталізація $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Циркуляційне постачання 999,26M 999,26M 999,26M Загальна пропозиція 999 262 994,809596 999 262 994,809596 999 262 994,809596

Поточна ринкова капіталізація crypto is a joke — $ 9,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JOKECOIN — 999,26M, зі загальною пропозицією 999262994.809596. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,40K.