Ціна Crypto Index Pool (CIP)
Поточна ціна Crypto Index Pool (CIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Index Pool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.65 USD
- зміна ціни Crypto Index Pool протягом дня — -7.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Index Pool до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Index Pool до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Index Pool до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Index Pool до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.47%
|30 днів
|$ 0
|-72.86%
|60 днів
|$ 0
|-72.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Index Pool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-7.47%
-23.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto Index Pool is a simplified and secure participation in Staking, generating yield by interacting the Smart contract mechanism.
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