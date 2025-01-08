Сьогоднішня ціна Crypto Hub (HUB)

Поточна ціна Crypto Hub (HUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.43K USD. Ціна HUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Hub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.12 USD

- зміна ціни Crypto Hub протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 16.23M USD

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