Ціна Crypto Hub (HUB)
Поточна ціна Crypto Hub (HUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.43K USD. Ціна HUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Hub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.12 USD
- зміна ціни Crypto Hub протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 16.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Hub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Hub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Hub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Hub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.03%
|60 днів
|$ 0
|+9.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Hub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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