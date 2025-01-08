Ціна Crypto Holding Frank (CHFT)
Поточна ціна Crypto Holding Frank (CHFT) сьогодні становить 0.074114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Holding Frank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.54K USD
- зміна ціни Crypto Holding Frank протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Holding Frank до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Holding Frank до USD становила $ -0.0012622058.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Holding Frank до USD становила $ +0.0114725507.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Holding Frank до USD становила $ +0.01076950614446368.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ -0.0012622058
|-1.70%
|60 днів
|$ +0.0114725507
|+15.48%
|90 днів
|$ +0.01076950614446368
|+17.00%
Останній аналіз цін Crypto Holding Frank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
+0.05%
+1.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHFT is the world’s most stable currency which value is equal with Swiss Franc. Because Swiss Franc is the only money in the world which doesn’t effect by economical waves. CHFT is a stable coin created by Crypto Holding. Every CHFT coin is fixed at value of 1 Swiss franc. It can be used as a secure waiting port when trading on the stock exchange, and the users's assets are not affected by the value change in more volatile FIAT currencies.
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